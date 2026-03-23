В Омске СК взял под контроль дело о нападениях бродячих собак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о проблемах с отловом безнадзорных собак в Омске.
Как сообщили в ведомстве, в одном из омских микрорайонов уже долгое время живёт большое количество собак. По данным, которые появились в интернете, животные регулярно проявляют агрессию к местным жителям и их домашним питомцам, а обращения в разные инстанции результата не дали.
После этого в СУ СК России по Омской области возбудили уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю омского следственного управления Виталию Батищеву доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.