Рютте: Зеленский хочет заключить мирную сделку с Россией

Генсек НАТО Марко Рютте в воскресенье, 22 марта, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на заключение мирного соглашения с Россией.

Генсек НАТО Марко Рютте в воскресенье, 22 марта, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на заключение мирного соглашения с Россией.

— Он хочет завершить сделку, и мы должны убедиться, что мы донесем это до россиян, — сказал политик.

Он отметил, что считает важным стремление Киева завершить конфликт путем договоренностей. Рютте также добавил, что в процессе урегулирования нужно учитывать интересы обеих сторон и искать баланс.

Кроме того, он подчеркнул значимость роли президента США Дональда Трампа в решении украинского кризиса, передает CBS News.

Ранее американский лидер заявил, что украинская сторона ничего не сделала, чтобы помочь Соединенным Штатам в военной операции против Ирана, а заявления Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром.

При этом ранее Трамп уже говорил о том, что с президентом Украины «гораздо сложнее договориться», чем с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он удивлен тому, что Зеленский не хочет заключать мирную сделку с Россией.

Глава Белого дома заявил, что российский президент готов заключить сделку по вопросу украинского урегулирования. Президент США утверждает, что теперь все зависит исключительно от действий Зеленского.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше