Генсек НАТО Марко Рютте в воскресенье, 22 марта, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на заключение мирного соглашения с Россией.
— Он хочет завершить сделку, и мы должны убедиться, что мы донесем это до россиян, — сказал политик.
Он отметил, что считает важным стремление Киева завершить конфликт путем договоренностей. Рютте также добавил, что в процессе урегулирования нужно учитывать интересы обеих сторон и искать баланс.
Кроме того, он подчеркнул значимость роли президента США Дональда Трампа в решении украинского кризиса, передает CBS News.
Ранее американский лидер заявил, что украинская сторона ничего не сделала, чтобы помочь Соединенным Штатам в военной операции против Ирана, а заявления Владимира Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром.
При этом ранее Трамп уже говорил о том, что с президентом Украины «гораздо сложнее договориться», чем с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он удивлен тому, что Зеленский не хочет заключать мирную сделку с Россией.
Глава Белого дома заявил, что российский президент готов заключить сделку по вопросу украинского урегулирования. Президент США утверждает, что теперь все зависит исключительно от действий Зеленского.