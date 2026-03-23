Лечь на диван и забить на все: как волгоградцы мечтают побездельничать

Недавно в календаре промелькнула необычная дата — Всемирный день безделья. По такому случаю аналитики SuperJob решили выяснить, умеют ли волгоградцы расслабляться и что они вообще вкладывают в понятие «ничегонеделание». Оказалось, что отношение к лени в нашем регионе неоднозначное: кто-то видит в этом спасение, а кто-то — позорное тунеядство.
Для 30% опрошенных безделье — это прежде всего долгожданный отдых и возможность выдохнуть. Еще 20% воспринимают его буквально: когда нет вообще никаких задач и суеты. Однако старая закалка дает о себе знать: 13% горожан уверены, что бить баклуши — это пустая трата времени, а 10% и вовсе называют такое состояние обычной ленью. У некоторых безделье ассоциируется с тоской и апатией, а для кого-то это просто картинка из жизни: диван, пульт от телевизора и телефон в руках.
Интересно, что мужчины и женщины смотрят на отдых по-разному. Дамы чаще мечтают о покое, возможности полежать или просто поскучать. А вот сильный пол чаще корит себя за бесполезно прожитые часы, считая это потерей времени.
Если бы волгоградцам дали официальное разрешение на идеальный день безделья, сценарии были бы разными. Почти треть (30%) предпочли бы «тюлений» отдых дома: интернет, компьютер или сериалы. Еще 18% признались, что их главная мечта — просто выспаться и восстановить силы.
Но есть и те, кто не может сидеть в четырех стенах. 16% горожан считают лучшим бездельем прогулку на свежем воздухе или поездку на природу. Для 13% идеальный день невозможен без вкусной еды, а 9% обязательно добавили бы в этот план семью и близких. Еще 7% грезят о море, а 5% уехали бы бездельничать на любимую дачу.
Любопытно, что 10% волгоградцев вообще не понимают, что такое «идеальное безделье» — для них этот концепт кажется чуждым. Впрочем, психологи и эксперты напоминают: иногда такая осознанная перезагрузка просто необходима, чтобы не «сгореть» на работе. Главное — разрешить себе этот выходной без чувства вины.
