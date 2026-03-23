Лечь на диван и забить на все: как волгоградцы мечтают побездельничать

Для 30% опрошенных безделье — это прежде всего долгожданный отдых и возможность выдохнуть. Еще 20% воспринимают его буквально: когда нет вообще никаких задач и суеты. Однако старая закалка дает о себе знать: 13% горожан уверены, что бить баклуши — это пустая трата времени, а 10% и вовсе называют такое состояние обычной ленью. У некоторых безделье ассоциируется с тоской и апатией, а для кого-то это просто картинка из жизни: диван, пульт от телевизора и телефон в руках.