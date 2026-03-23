Полицейские в Красноярском крае приютили котят из машины пьяного водителя

В Красноярском крае правоохранители спасли четверх котят из автомобиля нетрезвого водителя. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Инцидент произошел ещё 16 марта в Нижнеингашском районе. Сотрудники ДПС заметили автомобиль, который ехал на высокой скорости. Машину остановили для проверки.
За рулем находился мужчина, который пояснил, что едет с супругой из поселка Курагино в Улан-Удэ. Проведенное на месте освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,58 мг/л.
Кроме того, выяснилось, что водитель уже лишен прав. В связи с этим машину отправили на специализированную стоянку.
При осмотре салона инспекторы обнаружили четырех маленьких котят. Как рассказал водитель, они с женой гостили у родственника, который отказался содержать животных. Супруги решили забрать котят с собой, однако после оформления нарушений забирать их самостоятельно мужчина отказался.
Полицейские не оставили малышей без помощи — они перевезли их в служебный гараж, где сотрудники ИВС накормили и согрели питомцев.
Поскольку быстро найти желающих принять животных не удалось, стражи порядка обратились в канский центр помощи «Четыре лапы и хвост». Уже на следующий день котята были переданы в специализированное учреждение, где им обеспечат уход и помогут обрести новых хозяев.
