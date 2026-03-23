Рейсы из Перми в Санкт-Петербург задерживаются более чем на 10 часов

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются прилет и вылет рейсов в Санкт-Петербург более чем на 10 часов, следует из информации онлайн-табло.
Так, рейс авиакомпании «Победа» ДР 750 Пермь — Санкт-Петербург должен был вылететь из «Большого Савино» в 05:35. Однако, согласно изменениям в расписании, он отправится в 16:55. Задержка составит более 11 часов. На 15 часов откладывается вылет из Перми в северную столицу рейса FV 6582 авиакомпании «Россия». Вместо 06:30 самолет вылетит в 23:05.
Прилет рейсов из Санкт-Петербурга в Пермь также задерживается. В 04:35 должен был приземлиться самолет рейса ДР 569, но расчетное время изменилось на 16:30. Рейс FV 6581 Санкт-Петербург — Пермь прилетит лишь в 22:05, а не в 05:30.
Сейчас в аэропорту «Пулково» продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Росавиации».