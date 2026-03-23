В Ростовской области 23 марта проведут 85 выжиганий травы

На 23 марта в Ростовской области запланировано 85 контролируемых выжиганий сухой растительности. Они пройдут на территории 20 муниципальных образований области. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Также в сообщении сказано, что за минувшие сутки 22 марта в Ростовской области ликвидировали шесть загораний сухой растительности. Кроме того, спасатели потушили три техногенных пожара и пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
