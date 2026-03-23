Нижегородцам объяснили, как вырастет пенсия, если продолжить работать после возникновения права на пенсионное обеспечение

Россияне могут рассчитывать на более высокую страховую пенсию по старости, если воспользуются своим правом позже. Об этом в интервью RT рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
Повышающие коэффициенты применяются, если гражданин продолжает работать после достижения пенсионного возраста. В таком случае к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и к фиксированной выплате идет прибавка.
«При обычном назначении пенсии отсрочка на 12 полных месяцев даёт коэффициенты 1,07 к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате, а на 24 полных месяца — 1,15 и 1,12 соответственно. Это значит, что прибавка формируется сразу по двум элементам расчёта, поэтому итоговый размер будущей ежемесячной выплаты растёт заметнее, чем если смотреть только на одну часть пенсии», — объяснила Епифанова.
Чтобы пенсия выросла значительно, необходимо отработать минимум один год после наступления права на пенсию. Максимально применяться повышающие коэффициенты могут в течение 10-ти лет.