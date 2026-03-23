Юные красноярцы проверяли на прочность лёд на Абаканской протоке

В минувшее воскресенье на акватории Абаканской протоки в районе Ярыгинской набережной очевидцы заметили детей, игравших на льду. Об опасной ситуации горожане сообщили по телефону 112. На место незамедлительно выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. К их приезду дети уже успели закончить свои экстремальные игры и покинули лёд. Спасатели напоминают, что с наступлением теплой погоды выходить на водоемы крайне опасно из-за неустойчивого ледового покрытия. Район Ярыгинской набережной на Абаканской протоке — один из таких опасных участков. Ответственность за безопасность детей лежит на родителях. Специалисты призывают красноярцев поговорить с детьми и объяснить им риски выхода на лёд.