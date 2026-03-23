Запись детей в первый класс в Красноярске стартует 1 апреля. Ожидается, что за парты в сентябре сядут больше 14 тысяч первоклассников, сообщили в управлении образования.
Процесс зачисления традиционно пройдёт в два этапа. Первый — с 1 апреля до 30 июня. Заявления принимаются от семей по месту прикрепления участка к школе. Примут первоклашку из другого участка, если здесь уже учится его старший брат или сестра. А также детей из семей льготных категорий и тех, кто имеет первоочередное или внеочередное право на зачисление.
Второй этап пройдет с 7 июля по 5 сентября. На этом этапе школы принимают заявления на оставшиеся свободные места. Подать документы могут все желающие.
К какой школе прикреплен дом, родители могут узнать на сайте главного управления образования. Самый быстрый способ подать документы — через портал «Госуслуг». Или обратиться в школу лично.