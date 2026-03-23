В воронежских магазинах нашли опасные семена томатов и капусты

Сотрудники Россельхознадзора в ходе проверок выявили серьезные нарушения при продаже семян в Воронежской области. В розничных магазинах и на маркетплейсах реализовывались сорта овощей, не включенные в Государственный реестр.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 20 марта, под запрет попали семена томатов с говорящими названиями «Могучее вымя», «Розовая Ляна» и «Кулема». Их нашли в торговой точке ИП Кулаги П. в Калачеевском районе.
Аналогичное нарушение ранее обнаружили в интернет-магазине «Veragarden». Там продавались нелегитимные сорта капусты: «Антикиллер», «Бабушкин секрет», «Всем на зависть», «Волшебные голубцы» и другие.
Всего с 12 января по 20 марта инспекторы проверили 9 интернет-площадок и провели выездную проверку. В итоге предпринимателям вынесли 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.