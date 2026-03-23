Шпилевский заявил, что «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский дал интервью Metaratings.ru, в котором обсудил итоги матча против «Краснодара» и поделился планами на будущие игры.
Напомним, «Пари НН» уступил «Краснодару» в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:5. Команда Алексея Шпилевского находится на 13-й строчке турнирной таблицы.
Шпилевский заявил, что у команды всегда есть чёткий план действий, который они корректируют после каждого матча. В текущем противостоянии они столкнулись с соперником, имеющим другой стиль и структуру игры, что требует особого подхода.
Относительно пенальти, тренер выразил мнение, что даже если бы его команда забила, это вряд ли изменило бы исход игры, так как оставалось мало времени. Он также отметил, что команда не заслужила поражения с таким большим счётом, но в матче было несколько ключевых моментов, когда игра пошла не по плану.
«Мы не заслужили проиграть с такой большой разницей чисто по классу, минус пять голов. Самое ужасное, что первые десять минут мы пассивно начали, это немножко надломило ментально», — уточнил тренер.
Отвечая на вопрос о фаворите в чемпионской гонке, Шпилевский назвал «Краснодар», однако болеть за него он не собирается.
«Я болею за “Пари НН”, но “Краснодар” по игре мне больше всех нравится», — уточнил главный тренер нижегородской команды.