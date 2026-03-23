Багреева: на портале поставщиков зарегистрировано 400 тыс. предпринимателей

Напомним, что портал поставщиков Москвы создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент для связи госзаказчиков и бизнеса со всей страны, поэтому постепенно на ней стали проводить закупки государственные и муниципальные заказчики из других регионов страны. На сегодняшний день на портале поставщиков размещают свои закупки заказчики из около половины регионов страны. Как сообщал ранее мэр города Сергей Собянин, в начале этого года к порталу присоединилась Курская область, ставшая 44-м регионом-заказчиком, присоединившимся к порталу.