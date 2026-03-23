Багреева: на портале поставщиков зарегистрировано 400 тыс. предпринимателей

На московском портале поставщиков — межрегиональной платформе для проведения закупок малого объема — зарегистрировалось уже 400 тысяч предпринимателей со всей страны, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Портал поставщиков — это современная межрегиональная платформа, которая обеспечивает прозрачность и оперативность закупок малого объема и делает их выгодными для всех участников процедур. Портал привлекает предпринимателей возможностью заключать сделки с заказчиками из более чем четырех десятков регионов, расширять географию продаж и развивать бизнес», — сообщила Багреева.
По словам заммэра, на сегодняшний день на платформе работает более 400 тыс. поставщиков из всех регионов России, только с начала этого года их число увеличилось на 10 тыс.
«Активнее всего площадкой пользуются представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев — это около 70% работающих на портале предпринимателей. На одного госзаказчика приходится шесть поставщиков, что обеспечивает высокий уровень конкуренции в закупках», — добавила Багреева.
По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, среди зарегистрировавшихся с начала этого года поставщиков наиболее активно представлено бизнес-сообщество Москвы, Пермского края, Московской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга.
«Новые пользователи с начала 2026 года заключили на портале поставщиков две тысячи контрактов на сумму более 700 млн рублей», — добавил он.
Напомним, что портал поставщиков Москвы создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент для связи госзаказчиков и бизнеса со всей страны, поэтому постепенно на ней стали проводить закупки государственные и муниципальные заказчики из других регионов страны. На сегодняшний день на портале поставщиков размещают свои закупки заказчики из около половины регионов страны. Как сообщал ранее мэр города Сергей Собянин, в начале этого года к порталу присоединилась Курская область, ставшая 44-м регионом-заказчиком, присоединившимся к порталу.
