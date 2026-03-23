Пожилого мужчину нашли на улице в Актау: полиция опровергла версию избиения

По информации издания «Лада», происшествие случилось 22 марта около 23:30 возле 7 микрорайона Актау. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, в конфликте участвовали около четырех человек — двое парней и две девушки. Мужчина изначально проявлял агрессию и пытался напасть на молодых людей.
Журналисты сообщили, что в результате произошедшего пожилой житель получил травму головы — у него зафиксированы повреждения.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, полиция опровергла ранее распространявшуюся информацию о якобы избиении пожилого мужчины.
«В ходе проверки установлено, что 68-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности упал на улице. После этого он обратился к проходившей женщине с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь. Мужчина подтвердил, что не имеет претензий и заявлений, а также пояснил, что никто его не избивал — он получил травмы в результате падения по неосторожности. По результатам разбирательства в отношении него составлен административный протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сообщили в ДП.
После оформления всех необходимых материалов мужчина был передан родственникам.