Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ назвала количество пойманных за выходные в Красноярском крае пьяных водителей

За минувшие выходные дни в Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 107 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Среди нарушителей оказалось 15 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение.

А 21 автопьяница не имел водительского удостоверения.

Напомним, за установленную впервые езду в нетрезвом виде грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения ожидает уже уголовное преследование.

«Госавтоинспекция напоминает, что пьянство за рулём не только наказуемо, но является смертельно опасным нарушением. Не подвергайте риску свою жизнь и других участников дорожного движения — воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта», — говорится в обращении ведомства.

