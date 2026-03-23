ГАИ назвала количество пойманных за выходные в Красноярском крае пьяных водителей

За минувшие выходные дни в Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 107 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Среди нарушителей оказалось 15 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение.
А 21 автопьяница не имел водительского удостоверения.
Напомним, за установленную впервые езду в нетрезвом виде грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения ожидает уже уголовное преследование.
«Госавтоинспекция напоминает, что пьянство за рулём не только наказуемо, но является смертельно опасным нарушением. Не подвергайте риску свою жизнь и других участников дорожного движения — воспользуйтесь услугами такси или общественного транспорта», — говорится в обращении ведомства.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.