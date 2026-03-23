Росавиация: возможны корректировки в расписании Храброво

Ранее генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный обращал внимание, что из-за введения режима «Ковер» в соседних зонах воздушного пространства возникают сложности в регионе. «Нам “ковры” в Калининграде не объявляют, но объявляется что-то в питерской зоне — и закрывается “бутылочное горлышко”, и к нам не летит уже никто», — пояснил Корытный. Он добавил, что в такие периоды аэропорт может на протяжении нескольких часов оставаться без рейсов, после чего возникает резкий наплыв самолётов.