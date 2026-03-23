Второй за неделю корабль-зомби успешно прошел через Ормузский пролив

Списанный нефтяной танкер подал сигнал о прохождении Ормузского пролива. Это второй случай за несколько дней с «кораблем-зомби» в этих водах. Об этом пишет издание Bloomberg.
Судно Nabiin в воскресенье вечером находилось в Персидском заливе, а утром понедельника — уже в Оманском заливе. Однако официально этот корабль, построенный в 2002 году, был отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад. И ходить по воде был не должен.
Издание предполагает: судно, выдающее себя за Nabiin, вероятно, является «танкером-зомби» и имитирует списанное законное судно. Ранее через Ормузский пролив прошел другой «зомби»: «газовоз Jamal», который на самом деле находится на свалке в Индии.
Кораблям, которые хотят пройти через пролив, нужно либо получить разрешение Тегерана, либо выключить геолокацию, чтобы остаться незамеченными, говорится в иностранном издании. Журналисты предполагают, что таким образом в условиях кризиса энергоресурсов «зомби-судна» готовы пойти на все, ради выгоды.