Второй за неделю корабль-зомби успешно прошел через Ормузский пролив

Некоторым немногочисленным танкерам все же удается пройти через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Списанный нефтяной танкер подал сигнал о прохождении Ормузского пролива. Это второй случай за несколько дней с «кораблем-зомби» в этих водах. Об этом пишет издание Bloomberg.

Судно Nabiin в воскресенье вечером находилось в Персидском заливе, а утром понедельника — уже в Оманском заливе. Однако официально этот корабль, построенный в 2002 году, был отправлен на слом в Бангладеш еще пять лет назад. И ходить по воде был не должен.

Издание предполагает: судно, выдающее себя за Nabiin, вероятно, является «танкером-зомби» и имитирует списанное законное судно. Ранее через Ормузский пролив прошел другой «зомби»: «газовоз Jamal», который на самом деле находится на свалке в Индии.

Кораблям, которые хотят пройти через пролив, нужно либо получить разрешение Тегерана, либо выключить геолокацию, чтобы остаться незамеченными, говорится в иностранном издании. Журналисты предполагают, что таким образом в условиях кризиса энергоресурсов «зомби-судна» готовы пойти на все, ради выгоды.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп считает, что именно европейские страны должны обеспечивать безопасность кораблей, которые хотят пройти через Ормузский пролив. Ведь именно ЕС необходима доставка нефти по такому маршруту.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше