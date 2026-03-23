Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские ориентировщики завоевали золото и бронзу чемпионата России в Сыктывкаре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сыктывкаре завершился чемпионат России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из разных регионов страны.

Источник: НИА Красноярск

В эстафете (три человека) победу одержала команда Красноярского края в составе Игоря Линкевича, Александра Злобина и Владислава Шепелева. Второе место заняла сборная Хабаровского края, третьей стала команда Пермского края.

В дисциплине «лыжная гонка — марафон» бронзовую медаль завоевал Игорь Линкевич. Победителем стал Сергей Горланов из Ленинградской области, второе место занял Александр Павленко из Пермского края, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.