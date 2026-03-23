Politico: ЕС отстранил от переговоров Венгрию, заподозрив в утечках информации

Европейский союз принял решение отстранить Венгрию от обсуждения переговоров, поскольку испугался якобы утечки информации в Российскую Федерацию. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
Но, вместе с тем, отмечают журналисты, о планах выдвинуть против Будапешта обвинения речи нет.
«Опасения по поводу того, что Венгрия может напрямую отправлять информацию в Москву, стали причиной появления форматов обсуждений с единомышленниками, вместо того чтобы проводить встречи со всеми 27 членами ЕС», — добавили в издании.
Так что теперь серьезные вопросы в Евросоюзе решаются в непривычных ранее форматах: например, E3, куда входят ФРГ, Британия и Франция. А также форматае E4, который состоит из Германии, Франции, Британии и Италии. Наконец, есть встречи в формате Веймарского треугольника — ФРГ, Франция, Польша.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опровергает информацию об обвинениях против страны и утечках информации. В соцсети Х он назвал публикацию «фейковыми новостями».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пух и прах разгромил планы руководства ЕС по помощи Украине и перевооружении стран Евросоюза и пообещал провести народное голосование в своей стране по вопросу вступления Украины в ЕС.
До этого Орбан и Фицо победили ЕС, заблокировав кредит Украине. Брюссель «умылся», но затаил обиду и вынашивал планы политической мести.