В Волгограде простятся с помощником ректора ВолгГМУ Татьяной Нечаевой

Печальные новости пришли из Волгоградского государственного медицинского университета. После долгой и тяжелой болезни скончалась Татьяна Владимировна Нечаева. Она была профессионалом с большой буквы и за свою жизнь успела поработать на самых ответственных участках. Многие помнят ее как главного бухгалтера областного кардиоцентра и знаменитой 25-й больницы скорой помощи.