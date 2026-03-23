В Волгограде простятся с помощником ректора ВолгГМУ Татьяной Нечаевой

Печальные новости пришли из Волгоградского государственного медицинского университета. После долгой и тяжелой болезни скончалась Татьяна Владимировна Нечаева. Она была профессионалом с большой буквы и за свою жизнь успела поработать на самых ответственных участках. Многие помнят ее как главного бухгалтера областного кардиоцентра и знаменитой 25-й больницы скорой помощи.
Свой опыт она также применяла в областном комитете здравоохранения, где решались важные вопросы медицины всего региона. В последние годы жизнь Татьяны Нечаевой была неразрывно связана с ВолгГМУ. Сначала она руководила финансовой службой университета, а затем стала помощником ректора.
Коллеги говорят, что ее всегда отличали не только поразительное трудолюбие и точность в делах, но и редкое по нынешним временам душевное отношение к людям.
Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин выразил соболезнования родным и близким Татьяны Владимировны. Память о ней останется в сердцах сотен коллег и студентов вуза, которым она помогала добрым словом и делом.
