Politico: Евросоюз ограничил участие Венгрии в переговорах

Евросоюз ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах из‑за опасений, что страна может передавать информацию России. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Politico.

Анонимный европейский чиновник пояснил, что из‑за недоверия к Будапешту значительная часть дипломатической работы ЕС сейчас проходит в узких форматах, таких как Е3, Е4 и «Веймарский треугольник».

Он добавил, что именно государства, которые считаются недостаточно лояльными, становятся основной причиной перехода к меньшим форматам обсуждений.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, занимающий скептическую позицию по вопросу выделения кредитных средств Евросоюза для Украины, ранее пропустил онлайн-выступление Владимира Зеленского на недавнем саммите объединения. Об этом 19 марта написало издание Euractiv.

Согласно кадрам официальной трансляции Еврокомиссии, в тот момент, когда глава Украины обращался к лидерам стран — членов ЕС по видеосвязи, место венгерского политика за столом переговоров пустовало. Орбан не покидал здания, но предпочел отойти от дискуссии, чтобы, по выражению журналистов, «размять ноги».

