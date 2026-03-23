Лидера группы The Art поймали с 17 кг наркотиков в тайной комнате

Также силовики обнаружили крупную сумму наличных. Дополнительные находки сделали при проверке жилья родственников задержанных. Мужчине предъявили десять обвинений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. Его подруге вменяют один эпизод. По делу проходят ещё несколько человек. Следствие считает, что координацией занимался продюсер Оливер Дибли. Первое заседание суда назначено на 14 мая. Обвиняемым может грозить пожизненное заключение.