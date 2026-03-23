Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области завершили подготовку к паводку

Сформированы оперативные группы, обследованы гидротехнические сооружения, создан запас инертных материалов.

Источник: Комсомольская правда

Министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин доложил губернатору о полной готовности к паводкоопасному периоду. В зоне наивысшего риска — 12 районов и Искитим. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Специалисты обследовали гидротехнические сооружения, установили временные посты наблюдения, создали группы оперативного реагирования. Для ликвидации возможных ЧС подготовили запас 81 тысячи тонн инертных материалов.

В группе риска: Кыштовский, Куйбышевский, Колыванский, Краснозерский, Кочковский, Тогучинский, Искитимский, Новосибирский районы, Маслянинский, Сузунский, Карасукский, Северный округа и город Искитим.

Губернатор Андрей Травников отметил, что из-за обильного снега готовиться к паводку нужно и тем территориям, где раньше проблем не было.