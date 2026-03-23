Путешественник Конюхов рассказал, как пережил три землетрясения в Антарктиде

Знаменитый путешественник Федор Конюхов пережил серию подземных толчков во время своей одиночной экспедиции на ледяном континенте. По словам россиянина, за время его работы на станции в Антарктиде произошло сразу три землетрясения, одно из которых едва не привело к трагедии. Об этом Федор Конюхов сообщил во время встречи в посольстве РФ в Аргентине.
Станция была открыта 21 ноября на острове Смоленск, который входит в архипелаг Южные Шетландские острова. На протяжении 111 дней путешественник проводил исследования, посвященные проблеме загрязнения материка и прибрежных вод микропластиком. Изначально палаточный лагерь планировалось разбить возле скал, чтобы укрыть конструкцию от сильного антарктического ветра.
Однако в процессе сборки платформа для палаток оказалась настолько тяжелой, что нести ее к скалам не стали, и лагерь решено было оставить на месте сборки. Как позже выяснилось, это решение спасло жизнь исследователю. Во время одного из подземных толчков, который произошел около четырех часов дня, путешественник услышал сильный грохот.
Выглянув из палатки, Конюхов увидел большой камень, сорвавшийся с высоты. Валун остановился всего в пятнадцати шагах от его убежища, не докатившись совсем немного. Сам путешественник считает, что ему словно кто-то подсказал правильное место для установки лагеря, что в итоге и спасло его от гибели.
