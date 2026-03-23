Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Социальные пенсии проиндексируют в Нижегородской области на 6,8% с 1 апреля

Социальный фонд пересчитает выплаты автоматически.

Источник: Живем в Нижнем

63,9 тысячи нижегородцев получат увеличенную социальную пенсию. Выплаты на 6,8% проиндексирует региональное отделение Социального фонда с 1 апреля, сообщили в пресс-службе СФР.

Социальная пенсия по старости вырастет до 9 424 рублей, пенсия для инвалидов I группы — до 18 848 рублей, а для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — до 22 618 рублей.

Выплаты пересчитают автоматически. Личное обращение граждан не потребуется. В нижегородском СФР напомнили, что в период индексации активизируются мошенники. Жителей просят быть бдительными.

Ранее мы писали, что более 99,6 тысячи нижегородцев старше 80 лет получают надбавку к пенсии. После достижения этого возраста фиксированная часть выплаты удваивается.