Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов после их приостановки на фоне беспилотной опасности.

Источник: Аргументы и факты

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов после их приостановки на фоне беспилотной опасности минувшей ночью. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — проинформировало Федеральное агентство воздушного транспорта.

Временные ограничения в аэрогавани были введены около полуночи, с 22 на 23 марта. Немногим ранее аэропорт тоже не принимал и не выпускал воздушные суда — примерно с 20:00 до 22:00. В связи с ситуацией были отменены 48 рейсов, также сообщалось о задержке около 50 самолетов.

По словам главы Ленинградской области Александра Дрозденко, менее чем за сутки в регионе сбили более 60 украинских беспилотников.

