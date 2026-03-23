В Татарстане открылись новые гостевые дома для автотуристов, путешествующих по М7

Речь идет о расширении инфраструктуры придорожного гостиничного комплекса «АвтоДвор-Кузкей». В рамках проекта на его территории построено шесть новых домов.
Как отмечается, работы ведутся за счет субсидий, предоставленных в 2025 году, и стали одним из первых реализованных проектов в этой сфере.
Новые объекты размещения рассчитаны на разные категории путешественников — от индивидуальных туристов до групп. В одном из домов предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Все гостевые дома расположены на благоустроенной территории с освещением и парковочными местами.