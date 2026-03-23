В Калининграде нашли подрядчика для ремонта исторического здания на улице Судостроительной. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах подали четыре компании. Победителем признали ООО «ПАВА». Организация снизила начальную стоимость на 4,6 миллиона рублей — до 18,8 миллиона.
Здание располагается на Судостроительной, 2. Специалисты приведут в порядок фасад. Работы необходимо выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.
ООО «ПАВА» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компании является Никита Кутепов. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.
По данным портала Prussia39.ru, здание гостиного дома «Южный парк» построили в 1908 году. Там размещались хозяйственные помещения, комнаты для постояльцев, персональные номера. К услугам гостей были ресторан с двумя залами, летнее кафе в саду, два пивных погребка и кегельбан.
У здания сохранились междуэтажный и венчающий карнизы, слуховое окно в центральной части южного фасада, портик главного входа в виде антаблемента на квадратных в сечении колоннах. В послевоенные годы гостиный дом претерпел ряд изменений внешнего облика. В 2007-м здание получило статус объекта культурного наследия местного значения.