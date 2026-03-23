В Калининграде нашли подрядчика для ремонта исторического здания на улице Судостроительной

По данным портала Prussia39.ru, здание гостиного дома «Южный парк» построили в 1908 году. Там размещались хозяйственные помещения, комнаты для постояльцев, персональные номера. К услугам гостей были ресторан с двумя залами, летнее кафе в саду, два пивных погребка и кегельбан.