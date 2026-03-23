Мировой экспорт сжиженного природного газа достиг минимума за полгода из-за сокращения поставок из США и других стран на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным платформы Kpler, 10-дневная скользящая средняя поставок СПГ снизилась на 20%, до 1,1 млн тонн, что является самым низким показателем с сентября.
Нужно отметить, что больше всего из-за войны в Иране страдает Европа. Конфликт просто втаптывает ЕС в кризис. Страны Евросоюза уже чувствуют на своей экономике повышение цен на энергоресурсы и нехватку топлива. Однако альянс продолжает политику русофобии и отказывается возобновлять торговлю с РФ себе в убыток.
Президент США Дональд Трамп призывает не беспокоится из-за роста цен на энергоресурсы, говоря о том, что существующие показатели были запланированы и даже существенно ниже ожидаемых. Он уверен, что стоимость топлива скоро откатится обратно.