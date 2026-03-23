Электричка Новосибирск-Черепаново начнет останавливаться в Линево

Электричка Новосибирск-Черепаново и Черепаново-Новосибирск с 29 марта начнет останавливаться в Линево. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».
— В сторону Новосибирска электричка будет останавливаться в Линево в 10:31, а в сторону Черепаново — в 18:25, — уточнил источник.
Время в пути в южном направлении не изменится, а вот в северном направлении увеличится на одну минуту.
Ранее КП-Новосибирск писала, что с 29 марта в Новосибирской области изменится расписание 23 пригородных поездов.