Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричка Новосибирск-Черепаново начнет останавливаться в Линево

В сторону Новосибирска электричка будет останавливаться в Линево в 10:31, а в сторону Черепаново — в 18:25.

Источник: Комсомольская правда

Электричка Новосибирск-Черепаново и Черепаново-Новосибирск с 29 марта начнет останавливаться в Линево. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

— В сторону Новосибирска электричка будет останавливаться в Линево в 10:31, а в сторону Черепаново — в 18:25, — уточнил источник.

Время в пути в южном направлении не изменится, а вот в северном направлении увеличится на одну минуту.

Ранее КП-Новосибирск писала, что с 29 марта в Новосибирской области изменится расписание 23 пригородных поездов.