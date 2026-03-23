Минэкологии назвало районы Красноярска с самым чистым воздухом

Министерство экологии региона назвало территории Красноярска с самым чистым воздухом. Так, на минувшей неделе, с 15 до 21 марта, в этот список вошли Ветлужанка, Солнечный и Свердловский район. Свою роль сыграла ветреная погода. Передвижная лаборатория выполнила 15 выездов, и в целом нигде не выявила превышений по загрязнениям. Стационарные посты — тоже не фиксировали превышений.