Омский «Авангард» почти договорился с Потуральски о продлении контракта

«Авангард» во время открытой тренировки 22 марта перед плей-офф предоставил СМИ возможность поговорить с генеральным менеджером клуба Алексеем Сопиным и гендиректором Германом Чистяковым об экономике, кадрах и будущем открытии СКК имени Блинова. В частности, Сопин сообщил об идущей работе возможном продлении контрактов с некоторыми игроками омского клуба.
"Мы с рядом игроков переподписали контракты в феврале, с кем-то общаемся и сейчас. Возьмем пока маленькую паузу на плей-офф, чтобы всем сконцентрироваться. Потому что сейчас не то время, где надо думать о продлении контрактов. Нам, хоккеистам и тренерам, надо показать хороший результат. После плей-офф вернемся к разговорам и продлению контрактов. Мы практически договорились о новом контракте с Потуральски, там остались лишь определенные детали. У нас не вызывает сомнений, что он останется с нами.
Доволен ли я приобретением Пилипенко и Долженкова как заключительными игроками, пришедшими перед дедлайном в этом сезоне? Пилипенко — игрок высокого уровня, который может заменить ребят из топ-6 нападающих в случае, если что-то произойдет. Это человек, который умеет забивать, отдавать, он очень обученный, мастеровитый игрок. Долженков же это больше про третье-четвертое звено, но и про будущее тоже. Парень молодой, еще будет прогрессировать и добавлять. Со слов нашего тренерского штаба, это хоккеист, который через два-три года может стать доминирующим в лиге при должном отношении к работе. Мы довольны их приобретением, это как раз было больше про плей-офф", — высказался Сопин.
Также был вопрос о глубине состава «Авангарда» перед плей-офф. Про это генменеджер рассказал так:
«Один защитник у нас в ротации, есть еще три защитника в команде ВХЛ. Если хотеть вернуться во времена, когда у команд еще не было “потолка” зарплат, и у команд было по семь-восемь пятерок, то это нереально. Но давайте оценим глубину состава и в других командах … В целом я считаю, что если у нас три игрока в ротации, не молодых, не лимитчика, не из ВХЛ, и восемь человек в ВХЛ, которых можно поднять в случае экстренных ситуаций, и у них есть хороший опыт в КХЛ, это уже неплохо. Набор, который кому-то даст и отдохнуть по ходу плей-офф.
В какой мере поможет нам поднятие «потолка» зарплат в следующем сезоне? Конечно, это дополнительные возможности для маневра, шанс подписать контракты с еще одним хоккеистом высокого уровня. Плюс у части наших игроков вырастают контракты на следующий год, так что поднятие поможет и в этом смысле".