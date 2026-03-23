Воронежцы рассказали, каким должен быть идеальный день безделья

Аналитики также выяснили, каким воронежцы видят свой идеальный день безделья. Самым популярным вариантом стал пассивный отдых дома: его выбрали 29% горожан, желая посвятить время телевизору, компьютеру или смартфону. Сон и восстановление сил стали главной целью для 17% респондентов. Активный отдых (прогулки, вылазки на природу) предпочли 15% опрошенных. Для 13% важна гастрономическая составляющая праздника. Интересно, что 10% воронежцев признались: понятие идеального дня безделья им чуждо, они просто не знают, что это такое.