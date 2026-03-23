Воронежцы рассказали, каким должен быть идеальный день безделья

Всемирный день безделья прошел 22 марта. Споры о том, является ли отдых пустой тратой времени или необходимостью, не утихают. Служба исследований SuperJob выяснила, как жители Воронежа относятся к отсутствию дел и каким видят свой идеальный выходной.
Согласно опросу экономически активного населения, мнения горожан разделились. Для 32% респондентов безделье — это синоним расслабления и отдыха. 18% воспринимают его буквально, как полное ничегонеделание. При этом 11% воронежцев считают такое времяпрепровождение тунеядством, а 10% ассоциируют его исключительно с ленью.
Визуализация безделья у горожан тоже разная: 7% опрошенных представили картину лежания на диване с гаджетом или пультом, а 5% сразу вспомнили про сон.
Аналитики также выяснили, каким воронежцы видят свой идеальный день безделья. Самым популярным вариантом стал пассивный отдых дома: его выбрали 29% горожан, желая посвятить время телевизору, компьютеру или смартфону. Сон и восстановление сил стали главной целью для 17% респондентов. Активный отдых (прогулки, вылазки на природу) предпочли 15% опрошенных. Для 13% важна гастрономическая составляющая праздника. Интересно, что 10% воронежцев признались: понятие идеального дня безделья им чуждо, они просто не знают, что это такое.
Как отмечают исследователи, женщины чаще мужчин ассоциируют безделье с отдыхом, лежанием на диване или скукой. В своих идеальных сценариях представительницы прекрасного пола чаще мечтают о прогулках по городу, чтении книг или просмотре телепередач. Мужчины же чаще склонны считать безделье пустой тратой времени.