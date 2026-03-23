Особенности строения клеток рака груди выявили нижегородские ученые

Ученые из Нижнего Новгорода и Москвы раскрыли секрет раковых клеток молочной железы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Специалисты НИИ БМТ ПИМУ и Сеченовского Университета выявили неожиданное противоречие: опухолевые клетки груди обладают мягкой внутренней структурой, но при этом имеют плотную внешнюю оболочку.
Эта дифференциация клеточной структуры дает раку молочной железы значительное эволюционное преимущество. Мягкость внутри позволяет опухоли легко менять форму, что способствует ее быстрому распространению и активному метастазированию в здоровые ткани.
В то же время, внешняя мембрана опухолевой клетки уплотняется и становится более вязкой. Это свойство играет ключевую роль в выживании клетки в неблагоприятных условиях, включая терапевтические воздействия, и помогает ей адаптироваться.
Изучение такого рода физико-химических трансформаций клеточной мембраны открывает перспективы для разработки новейших терапевтических средств.
В будущем могут появиться препараты, способные разрушать эту защитную «броню», делая раковую опухоль более восприимчивой к химиотерапевтическому воздействию.
