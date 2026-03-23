В центре Омска перестала работать поликлиника № 1

В Омске объединили Клинический диагностический центр на улице Ильинская, 9, и поликлинику № 1 на улице Карла Либкнехта, 3. Такая информация появилась на официальном сайте медучреждения, которое находится в бывшем здании страхового товарищества «Саламандра».
«Уведомляем Вас о том, что на основании распоряжения ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.11.2025 года № 356-рп “О реорганизации бюджетных учреждений здравоохранения Омской области”, принято решение реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения Омской области “Городская поликлиника № 1” (далее — БУЗОО “ГП № 1”) и бюджетное учреждение здравоохранения Омской области “Клинический диагностический центр” (далее, соответственно, — БУЗОО “КДЦ”) в форме присоединения БУЗОО “ГП № 1” к БУЗОО “КДЦ” с 20.03.2025 года», — сказано на сайте.
Напомним, что впервые об объединении диагностического центра и поликлиники заговорили ещё в 2025 году. Как отмечал заместитель министра здравоохранения области Дмитрий Рябиков, основной задачей объединения является оптимизация административных расходов и высвобождение средств, которые будут направлены на повышение зарплат другим медицинским работникам.
Также отметим, что ранее оба учреждения уже проходили через оптимизацию. В 2013 году в состав диагностического центра вошёл медицинский центр регионального Минздрава, а в 2015 году поликлинику № 1 соединили с поликлиникой № 14 на улице Кемеровская, 1.