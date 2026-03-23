Новосибирцам рассказали, как попасть в программу газификации

26 марта 2026 года с 10 до 12 часов в Управлении Росреестра по Новосибирской области пройдёт «горячая линия» по вопросам оформления недвижимости для участия в программе социальной газификации.
Главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Александра Гончарова расскажет, какие документы нужны для оформления жилых домов и земельных участков в сельской местности и садовых товариществах, расположенных в границах газифицированных населённых пунктов, а также ответит на другие вопросы, связанные с условиями участия в программе догазификации.
Звонки принимаются по номеру:
