Новосибирцам рассказали, как попасть в программу газификации

На днях состоится «горячая линия» по вопросам оформления недвижимости для участия в программе социальной газификации.

Источник: AP 2024

26 марта 2026 года с 10 до 12 часов в Управлении Росреестра по Новосибирской области пройдёт «горячая линия» по вопросам оформления недвижимости для участия в программе социальной газификации.

Главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Александра Гончарова расскажет, какие документы нужны для оформления жилых домов и земельных участков в сельской местности и садовых товариществах, расположенных в границах газифицированных населённых пунктов, а также ответит на другие вопросы, связанные с условиями участия в программе догазификации.

Звонки принимаются по номеру: 8 (383) 330−09−84.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что мэр Новосибирска анонсировал опрос по благоустройству участка на Линейной.