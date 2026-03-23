Сибирячка поделилась опытом победы ее дочери над раком

«Когда дочку забирали на операционный стол, сказали, что с вероятностью 97% она умрёт, не выкарабкается. Процедура длилась почти 9 часов. Тогда я корила себя, думала, что много времени упустила», — приводит ее слова Горсайт.
Речь идет о событиях 10-летней давности. Сегодня девочке уже 11 лет. После процедуры мать видела своего ребенка, окутанную проводами и капельницами, с мочевым катетером, а из грудкой полости выходила трубка. Проблемы испытывала и сама мать — отдалившись от всех близких и не рассказывая никому подробностей.
В декабре 2015 года девочка вернулась домой, но сталкивалась с последствиями болезни в виде низкого иммунитета. Мать же долго избавлялась от психологических последствий произошедшего.
«Это, действительно, мой диагноз. Я всегда мечтала о большой семье, и никогда не думала, что мы столкнёмся с такой ситуацией. Наверное, из-за того, что у меня один ребёнок, я полностью отдавала ей себя. Но спустя время начала понимать, что тоже должна полноценно жить», — рассказывает женщина.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как новосибирцев начали лечить от шопоголизма, также местный психолог дала советы против эмоционального выгорания, а логопед из Сибири назвала первые признаки будущих проблем с речью у ребенка. Также специалисты рассказали, как бороться с буллингом, и поведали о пользе сокращенного рабочего дня.