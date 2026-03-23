В Переяславке открывается обновлённый тир для пулевой стрельбы

В ближайшие дни в Переяславке района имени Лазо откроется новый тир, в котором желающие смогут оттачивать навыки пулевой стрельбы. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Рядом со спортивной школой было полуразрушенное здание, которое и решили восстановить и приспособить под тир.
— Часть средств мы направили из районного бюджета, еще часть добавили спонсоры. Причем речь идет не только о финансовом участии, но и о помощи, например, строительными материалами. Тир фактически возвели с нуля, — рассказала начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Анастасия Вареник.
Она добавила, что на базе спортивной школы существует секция пулевой стрельбы. Для ее воспитанников открытие тира — это возможность регулярных тренировок в специализированном зале.
Кроме того, в тире жители Переяславки смогут готовиться к нормам сдачи ГТО.
В администрации района отметили, что в 2024 году спортивная школа стала победителем конкурса некоммерческих организаций, благодаря чему было приобретено оборудование для занятий пулевой стрельбой.