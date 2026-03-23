Дом Телегина в центре Красноярска выкупил известный застройщик

В Красноярске нашли нового владельца для старинного деревянного дома Телегина, который займется его восстановлением.
Торги выиграло ООО «Строительная компания», которым управляет известный в городе застройщик — компания «Готика». Итоговая цена аукциона составила 10,37 миллиона рублей.
Дом расположен на углу улиц Ленина и Вейнбаума и входит в историко-градостроительный комплекс вместе с мужской гимназией и соседними жилыми домами. Он формирует угол перекрестка общегородского значения и обладает самостоятельной архитектурной ценностью. Его реставрацию приурочили к 400-летию Красноярска.
Построили деревянный дом в неорусском стиле в 1892 году. Первоначально он принадлежал дворянке Юрковской, затем — мещанину Феофанову. В 1904-м здание приобрел купец второй гильдии Телегин, при котором оно и получило свою знаменитую деревянную резьбу. В разное время здесь квартировал губернский архитектор Фольбаум, а до 1959 года наведывался известный сибирский зодчий Соколовский.
После революции дом национализировали. В 2018-м его перекрасили в исторический голубой цвет. Теперь объект культурного наследия ждет полноценная реставрация.
