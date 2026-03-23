Дом Телегина в центре Красноярска выкупил известный застройщик

Построили деревянный дом в неорусском стиле в 1892 году. Первоначально он принадлежал дворянке Юрковской, затем — мещанину Феофанову. В 1904-м здание приобрел купец второй гильдии Телегин, при котором оно и получило свою знаменитую деревянную резьбу. В разное время здесь квартировал губернский архитектор Фольбаум, а до 1959 года наведывался известный сибирский зодчий Соколовский.