Володин запустил опрос об уровне бюрократической нагрузки на учителей

Володин привёл данные Рособрнадзора о сокращении бюрократической нагрузки на учителей и решил узнать у подписчиков мнение по этому вопросу.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, решив узнать у граждан России о по поводу объёма бюрократической нагрузки на учителей в стране.

«В этой связи посчитал правильным узнать: а как на самом деле вы оцениваете нагрузку на учителей?» — написал спикер в своём канале на мессенджере Max.

Он привел данные Рособрнадзора, согласно которым объём такой нагрузки уменьшился в 25 раз. Вместе с тем, как подчеркнул Володин, от педагогического сообщества поступают обращения с разными точками зрения по указанной теме.

В размещённом опросе председатель Госдумы предложил три типа ответов по поводу изменения нагрузки: «стала больше», «стала меньше» и «ничего не изменилось». Сейчас лидирует последний вариант.

Напомним, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей и врачей. Он обратил внимание, что тема перегруженности различными отчетными документами медиков и педагогов поднимается давно.

В июле 2025 года Рособрнадзор проинформировал, что получил через свой чат-бот, созданный на платформе «Сферум», более двух тысяч обращений от учителей с жалобами на бюрократическую нагрузку. Чаще всего они поступали от учителей школ (1132 обращения).

