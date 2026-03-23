Володин запустил опрос об уровне бюрократической нагрузки на учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, решив узнать у граждан России о по поводу объёма бюрократической нагрузки на учителей в стране.
«В этой связи посчитал правильным узнать: а как на самом деле вы оцениваете нагрузку на учителей?» — написал спикер в своём канале на мессенджере Max.
Он привел данные Рособрнадзора, согласно которым объём такой нагрузки уменьшился в 25 раз. Вместе с тем, как подчеркнул Володин, от педагогического сообщества поступают обращения с разными точками зрения по указанной теме.
В размещённом опросе председатель Госдумы предложил три типа ответов по поводу изменения нагрузки: «стала больше», «стала меньше» и «ничего не изменилось». Сейчас лидирует последний вариант.
Напомним, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей и врачей. Он обратил внимание, что тема перегруженности различными отчетными документами медиков и педагогов поднимается давно.
В июле 2025 года Рособрнадзор проинформировал, что получил через свой чат-бот, созданный на платформе «Сферум», более двух тысяч обращений от учителей с жалобами на бюрократическую нагрузку. Чаще всего они поступали от учителей школ (1132 обращения).