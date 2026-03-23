В Омской области из-за плохого льда закрывают вторую переправу

Такое решение принято в целях безопасности.

Источник: SuperOmsk.ru

Пресс-служба МЧС России по Омской области сообщает в понедельник, 23 марта 2026 года, о закрытии второй ледовой переправы в регионе.

По данным ведомства, с 15 часов будет закрыта ледовая переправа через реку Иртыш между Большереченским и Муромцевским райнами.

«Причина — ухудшение состояния льда. Весенние процессы привели к уменьшению толщины и изменению структуры ледового покрова, что создаёт угрозу для жизни и безопасности», — рассказали в региональном МЧС.

Сообщается, что на подъездах к переправе установят запрещающие знаки и аншлаги. Также специалисты сделают обваловку снегом, чтобы там нельзя было проехать и пройти.

Напомним, что 20 марта уже закрыли первую ледовую переправу в Омской области в Черлакском районе.

После закрытия «Большереченской» ледовой дороги в регионе останутся 7 ледовых переправ.