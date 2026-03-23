300 тонн молочки отправили в Китай из Волгограда

В марте 2026 года из Волгоградской области в Китай отправили 300 тонн сухой молочной сыворотки, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Это крупная партия молочной продукции успешно прошла ветеринарный контроль на таможенных пунктах региона. Специалисты Управления Россельхознадзора внимательно проверили каждую тонну груза.