Россиян предупредили об угрозе взлома умных колонок

Хакеры всё активнее атакуют умные колонки и другие устройства с голосовыми ассистентами. Об этом предупреждают эксперты Kaspersky, отмечая, что такие гаджеты могут использоваться для слежки за пользователями.
Распознать взлом напрямую сложно, однако есть тревожные признаки. Среди них — самопроизвольная активация устройства без команды пользователя, выполнение неожиданных действий (включение музыки, звонки), а также появление подозрительной активности или неизвестных устройств в аккаунте.
При подозрении на взлом специалисты рекомендуют немедленно отключить колонку от питания или интернета, чтобы снизить риски. Также следует сменить пароль от аккаунта, к которому привязано устройство, проверив список подключённых гаджетов и удалив все незнакомые.
Дополнительно важно обновить прошивку и приложения до последних версий — это помогает закрыть уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
