Красноярские врачи спасли 26-летнего пациента с раком печени

В Краевой клинической больнице врачи спасли молодого мужчину с диагнозом «рак печени». Единственным шансом на жизнь для него была пересадка жизненно важного органа. Оперативное вмешательство продлилось почти семь часов, сообщили в медучреждении.
Летом 2025 года пациент обратился в онкологический диспансер. После подтверждения злокачественного процесса ему провели курс химиотерапии, который позволил выиграть время в ожидании донора. Молодого человека включили в лист ожидания.
Когда нашелся донор с совместимой группой крови, в больнице был запущен многоступенчатый процесс: обследование, констатация гибели мозга, забор органа. Слаженность действий требовалась от нескольких хирургических бригад одновременно.
Во время операции, длившейся 400 минут, медики удалили не только пораженную опухолью печень, но и лимфатические узлы — это было необходимо из-за онкологического характера заболевания. Донорский орган доставили в операционную уже в процессе вмешательства.
Уже через несколько часов после завершения трансплантации пациента перевели на самостоятельное дыхание, а на первые сутки он начал вставать. Восстановительный период осложнился кровотечением на десятый день, однако врачам удалось купировать угрозу. Всего в стационаре мужчина провел 15 дней.
На данный момент молодого человека выписали, он чувствует себя удовлетворительно и отмечает лишь повышенную утомляемость. Пересаженный орган функционирует хорошо. В дальнейшем пациенту предстоит регулярно проходить обследования для контроля возможного рецидива.
«Трансплантация — это результат слаженной работы целой команды. В процессе изъятия и пересадки одного органа участвует от 20 до 25 специалистов. Малейшая ошибка на любом этапе неизбежно отражается на итоге», — подчеркивают в медучреждении.
