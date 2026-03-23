Капибара по кличке Самба устроила недельный забег от сотрудников зоопарка: к поискам пришлось привлечь даже собак

В Британии уже шестой день продолжаются масштабные поиски капибары по кличке Самба, сбежавшей из вольера зоопарка Марвелл. Сотрудники учреждения призвали местных жителей внимательно осматривать берега рек, пруды и садовые участки, где может прятаться очаровательный грызун. К поискам подключили специально обученных собак-ищеек, которые уже взяли след, сообщает Daily Mail.
Побег произошел практически сразу после прибытия животного в зоопарк из Ипсвича. Подруга Самбы по имени Танго последовала за ней, однако её оперативно обнаружили и вернули обратно.
Недавно появилось видео, снятое 42-летней Клоди Пэддик на берегу реки Итчен. Женщина рассказала, что сначала приняла Самбу за раненого оленя или бобра, но, отправив видео соседям, узнала в ней сбежавшую капибару. После того как лабрадор женщины спугнул животное, Самба скрылась под водой, и с тех пор её местонахождение неизвестно.
Представители зоопарка Марвелл поблагодарили очевидицу за бдительность, что позволило сузить район поисков с помощью тепловизоров. Они просят всех, кто заметит животное, не приближаться к нему, чтобы не напугать, и немедленно сообщать по специальной горячей линии.
