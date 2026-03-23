Концерт на колесах: Музыкальный автобус проехал по Алматы

Праздник буквально вышел на улицы.

Источник: Акимат Алматы

В Бостандыкском районе прошла необычная акция к Наурызу — по улицам города проехал автобус с открытой крышей, где выступал этноансамбль, передает BAQ.KZ.

Артисты исполняли национальные композиции прямо в городском пространстве — праздник буквально вышел на улицы.

Маршрут прошёл через «Атакент», Ботанический сад, Парк Первого Президента, Mega Alma-Ata и проспекты аль-Фараби и Абая.

Жители снимали, подпевали и встречали автобус аплодисментами.

«Так Алматы отмечает Наурыз — живо, ярко и в движении», — отметили в городском акимате.