Социальные пенсии проиндексируют в Нижегородской области с 1 апреля

Индексацию социальных пенсий проведет Отделение Соцфонда по Нижегородской области с 1 апреля.
Как сообщает пресс-служба ОСФР, с 1 апреля размеры выплат будут увеличены на 6,8% в соответствии с утвержденным коэффициентом индексации.
Повышение коснется граждан, не имеющих достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также отдельных категорий инвалидов и людей, потерявших кормильца. В Нижегородском регионе увеличенную пенсию получат 63 903 человека.
Так, социальная пенсия по старости увеличится с 8 824 до 9 424 рублей, пенсия для инвалидов I группы — с 17 648 до 18 848 рублей, социальная пенсия для детей-инвалидов, а также для инвалидов с детства I группы — с 21 178 до 22 618 рублей.
Перерасчет осуществится автоматически, в беззаявительном порядке.
Информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 100−00−01.
Ранее нижегородцам объяснили, как вырастет пенсия, если продолжить работать после возникновения права на пенсионное обеспечение.