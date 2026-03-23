Главное — люди! В Перми подвели итоги пятилетней работы народной программы

В Перми 20 марта прошёл форум «Есть результат» регионального отделения партии «Единой России». На площадке Дома Молодёжи участники и гости обсудили итоги пятилетней работы, а также построили планы. Что реально изменилось в Пермском крае, и какие направления будут в приоритете — в материале сайта perm.aif.ru.
«Мы едины!».
Форум «Есть результат» объединил не только членов партии, но и общественников, бизнесменов, участников спецоперации и активных жителей региона. Вместе они подвели итоги народной программы, с которой партия победила на выборах в 2021 году.
Мероприятие открыл губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин. Он поделился результатами в сферах здравоохранения, промышленности, спорта, образования и поддержки участников СВО.
«Я прекрасно отдаю себе отчёт, что результаты, достигнутые регионом — это совместная работа, с которой и не справился бы один человек. Только вместе мы способны дальше решать все задачи, направленные на развитие нашего региона как опорного региона для нашей Российской державы», — сказал участникам форума Дмитрий Махонин.
И все эти изменения направлены на улучшение жизни и доступность услуг для всех пермяков. Поэтому так важно, что в обсуждении итогов и планов приняли участие и непосредственные представители сфер.
Итоги — основа для новых решений.
В Пермском крае активно развивается промышленный сектор. Как отметил Дмитрий Махонин, регион производит всё: выпускает калийные удобрения, создают двигатели для самолётов и даже технику для космических аппаратов.
При этом появляется необходимость и в улучшении жизни обычных жителей Прикамья. Только за 2025 год в регионе построили 25 новых медицинских учреждений, отремонтировали уже существующие крупные стационары. А также появились 38 школ, 23 детских сада, ещё 180 образовательных заведений ждёт капитальный ремонт. В регионе появляются новые спортивные объекты не только местного, но и всероссийского уровня.
Ещё одним важным результатом стало обновление автопарка. Ежедневно горожане пользуются общественным транспортом. Чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее, власти регулярно следят за состоянием автобусов. По поручению президента РФ Владимира Путина обновить транспорт в регионах должны к 2030 году. Но в Пермском крае уже к 2026 году программа была выполнена на 90%.
Пермский край становится комфортным регионом не только для работы, но и для жизни. И полученные за 5 лет результаты станут лишь основой для планов и проектов на будущие годы.
«Мы не особо замечаем масштаб изменений, происходящих в Пермском крае, потому что это всё долгосрочные проекты, которые растягиваются на несколько лет. Но вот сегодня мы смогли реально оценить “до” и “после”. И “после” не может не радовать», — поделилась мнением участница форума пермячка Елена.
Дальше — больше.
На форуме работало пять тематических площадок, на которых участники вместе со спикерами продумывали новые планы на пять лет. Во время сессии «Наш дом — Прикамье» обсудили занятость населения и поддержку старшего поколения, лиц с ОВЗ и инвалидов, развитие здравоохранения, а также образование, культуру и спорт.
На площадке «Территория комфорта» подняли вопросы развития спортивной инфраструктуры, а также благоустройство городов и сёл, экологию и реализацию КРТ.
Важные темы и изменения, которые коснуться образования детей, обсудили во время работы площадки «Дети и молодёжь». Прироритетными направлениями стали психологическое состояние подростков и занятость юных пермяков в каникулы.
«Мы обсуждали меры, связанные с совершенствованием системы образования. В Перми строится студенческий кампус, и это — абсолютно уникальный проект, который есть далеко не в каждом регионе. Плюс, у нас есть большой пласт предложений, которые связанны с молодежным предпринимательством. Пермский край — территория молодых предпринимателей, которые составляют треть от всех субъектов предпринимательства в регионе», — отметил значимость собранных инициатив руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Заксобрания Прикамья Станислав Швецов.
Ещё одной важной темой стала поддержка участников СВО и членов их семьи. Модератором площадки стал сенатор Российской Федерации, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев. Он поделился итогами работы в подшефном городе Северодонецке.
«Хочу сказать, что мы не только сами развиваемся, но и помогаем нашему городу-побратиму Северодонецку. Результаты нашей работы получают профессиональное признание. А местные жители получают новые возможности, благодаря тому, что люди в Перми неравнодушны», — отметил Вячеслав Григорьев.
Также обсудили и поддержку ветеранов спецоперации. В Прикамье действует несколько программ, направленных на реабилитацию и помощь. Во время работы площадки Вячеслав Григорьев предложил привлекать участников СВО и к работе со школьниками.
«Патриотизм нужен. И школа — это та площадка, где его можно и нужно развивать. Мы должны привлекать их не только на тематические вечера, но и на кружки и секции, которые они могли бы проводить», — поддержал идею депутат Карагайского муниципального округа Юрий Попов.
Предложения жителей Пермского края станут основой обновлённой народной программы, с которой партия пойдет на выборы.