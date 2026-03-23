Битва за лёгкие: что такое туберкулез и как защитить себя от этого заболевания

Основным источником заражения туберкулезом является больной человек, выделяющий бактерии в мокроте. При чихании, кашле, смехе или даже разговоре частицы мокроты с бактериями могут распространяться в воздухе на расстояние до 15 метров, после чего попадают в дыхательные пути другого человека. Заболевание развивается чаще при ослабленном иммунитете, особенно при хронических воспалениях, к примеру, у курильщиков с бронхитом.