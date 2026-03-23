Битва за лёгкие: что такое туберкулез и как защитить себя от этого заболевания

Туберкулез — это заболевание, ежегодно уносящее почти до одного миллиона человеческих жизней по всему миру. По данным ВОЗ, Россия продолжает входить в число государств с высоким уровнем распространения этой болезни, что делает контроль инфекции и бдительность как медицинских работников, так и населения особенно важными. Заместитель главврача Нижегородского областного противотуберкулезного диспансера Наталья Бородина поделилась, какие меры принимаются для снижения заболеваемости туберкулезом в Нижегородской области.
Основным источником заражения туберкулезом является больной человек, выделяющий бактерии в мокроте. При чихании, кашле, смехе или даже разговоре частицы мокроты с бактериями могут распространяться в воздухе на расстояние до 15 метров, после чего попадают в дыхательные пути другого человека. Заболевание развивается чаще при ослабленном иммунитете, особенно при хронических воспалениях, к примеру, у курильщиков с бронхитом.
В большинстве случаев диагностируется туберкулез лёгких. Среди впервые выявленных пациентов около 95% страдают именно от лёгочной формы, и примерно 4% имеют внелёгочные проявления. У мужчин нередко встречается туберкулёз костей и суставов, а у женщин — поражения мочеполовой системы.
При подозрении на заболевание пациенту проводят комплекс исследований: рентгенографию грудной клетки (в двух проекциях и при необходимости КТ), общий анализ крови, микроскопию мокроты на наличие кислотоустойчивых микобактерий (трёхкратно), а также туберкулиновую пробу (реакция Манту). Если диагноз подтверждается, врач направляет пациента на полный курс специфической терапии. По окончании лечения больной проходит диспансеризацию минимум два года для контроля состояния здоровья.
Для диагностики туберкулеза применяют флюорографию, которая после широкого внедрения увеличила эффективность обнаружения болезни в 2−3 раза. Для постановки точного диагноза применяется сочетание неинвазивных и инвазивных процедур, что позволяет установить диагноз более чем у 95% пациентов за короткий срок. Также врачами активно используются современные методы лучевой диагностики (КТ), ультразвуковое исследование и эндоскопические технологии — например, видеоторакоскопия.
«Поскольку около 80% населения страны потенциально являются носителями бактерий, каждый человек подвержен риску. В первые два года после инфицирования болезнь может развиться, но в большинстве случаев микобактерии остаются в организме в “спящем” состоянии на всю жизнь. Чтобы предотвратить переход инфекции в активную форму, необходимо беречь здоровье и своевременно проходить обследования», — подчеркнула Наталья Бородина.
Врач отмечает, если вы испытываете боль в груди, кашель с мокротой, повышенную температуру или ночную потливость, важно обратиться к врачу для уточнения диагноза. Регулярное флюорографическое обследование не следует игнорировать, так как больной способен заражать до 10 человек в год, что существенно осложняет борьбу с болезнью и требует дополнительных ресурсов.
