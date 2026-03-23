Суд обязал МФЦ перечислить матери и дочери омского военнослужащего миллион

В Омской области семья погибшего участника СВО получила выплату после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области защитила права родственников военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Ведомство добилось назначения единовременной денежной выплаты матери и дочери погибшего.

Изначально женщине было отказано в получении средств из-за отсутствия у военнослужащего постоянной регистрации в регионе. Однако проверка установила, что мужчина постоянно проживал и работал в Омской области с 2022 года, имея регистрацию по месту пребывания. Контракт на службу он также заключал через региональный пункт отбора.

Для восстановления справедливости прокуратура обратилась в суд с иском к бюджетному учреждению «Многофункциональный центр». Требования ведомства были удовлетворены. В настоящее время женщина и ребенок уже получили положенный 1 миллион рублей.

Всего благодаря вмешательству прокуратуры членам семей участников спецоперации в регионе предоставлены выплаты на общую сумму более 30 миллионов рублей.