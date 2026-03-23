Стали известны последствия столкновения самолета и пожарной машины: десятки человек ранены

В Нью-Йорке ранены десятки людей из-за столкновения самолета и пожарной машины.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке 23 марта пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной прямо на взлетной полосе, сообщает New York Post.

Лайнер авиакомпании Air Canada Express, следовавший из Монреаля, на скорости 39 километров в час врезался в автомобиль экстренных служб на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 100 пассажиров. В результате столкновения десятки людей получили ранения.

Среди пострадавших, помимо пассажиров, четверо пожарных. У самолета серьезно повреждена носовая часть. Как пишет RT в своем Тelegram-канале, некоторые СМИ сообщили также о вероятных двух погибших в результате инцидента.

После аварии аэропорт временно прекратил работу. По данным Федерального управления гражданской авиации США, ограничения могут действовать до 21:00 по московскому времени. На момент происшествия в районе наблюдались неблагоприятные погодные условия — дождь и туман. Причины столкновения выясняются.

Ранее KP.RU писал об инциденте на борту самолета, выполняющего рейс Гонконг-Лондон. Во время полета в лайнере умерла 60-летняя женщина, командир судна не стал совершать экстренную посадку. В результате тело находилось на борту еще 12 часов.

